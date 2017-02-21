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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
vs
BEŞİKTAŞ
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Galatasaraylı futbolcu Beşiktaş derbisinde yok

Son haftalarda eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntıya düşen sarı-kırmızılılarda Wesley Sneijder, Eren, Carole ve Hakan Balta görev verilmesi halinde Beşiktaş maçında oynayacak. Sadece Serdar Aziz yok.
08:5121 Şubat 2017
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Galatasaraylı futbolcu Beşiktaş derbisinde yok

AMK GAZETE

Takımda yaşanan talihsiz sakatlıkların acısını sezon boyunca çeken G.Saray'a, 27 Şubat Pazartesi günkü kritik Beşiktaş derbisi öncesinde güzel haberler geldi. Takımın en önemli silahı olan Wesley Sneijder'ın yokluğunda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, sadece Hollandalı yıldıza değil, diğer kadronun kemik isimlerine de kavuşacak.

Hollandalı yıldızın yanı sıra bir süredir takımdan uzak kalan Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Lionel Carole de Teknik direktör Igor Tudor'un forma şansı vermesi halinde pazartesi günü sahada olacak. Sağlık ekibinin adeta üzerine titrediği bu futbolcu hızla iyileşirken, derbiye sadece Serdar Aziz'in yetişmeyeceği öğrenildi.

Etiketler
galatasaray serdar aziz spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:44 | 21.02.2017
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