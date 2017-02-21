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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
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BEŞİKTAŞ
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Igor Tudor’un yardımcısı belli oldu

Galatasaray’ın teknik adamı, ‘lider’ olarak belirlediği Hollandalı oyuncu ile yakından ilgileniyor. Sneijder da Tudor’a tam destek verip, geçiş döneminin en iyi şekilde atlatılması için fikirlerini aktarıyor.
08:2821 Şubat 2017
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Igor Tudor’un yardımcısı belli oldu

AMK GAZETE

Cimbom'da, Çaykur Rizespor deplasmanında kaybedilen 2 puanın ardından gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Takımı yeni yeni tanımaya başlayan Teknik Direktör Igor Tudor, sakatlığı geçen ve Kartal'a karşı oynayabilecek olan Sneijder ile yakından ilgileniyor. Hırvat çalıştırıcı, “Liderimiz o” dediği Hollandalı ile özel olarak görüştü. Tudor kendisinden saha içinde takım arkadaşlarını domine eden, motivasyonlarını sağlayan ve ateşleyen isim olmasını istedi.

Riekerink'in ayrılmasından sonra “Sneijder bundan kötü etkilenecek” diyenlerin aksine yıldız futbolcunun yeni hocasına tamdestek verdiği ifade ediliyor. Takım içindeki sorunları anlatan ve başarı için kendi fikirlerini de söyleyen Wesley Sneijder tambir profesyonellik örneği gösterdi. İki ismin ilk günlerde kurduğu bu sıcak bağ, Tudor'un yardımcısı Sneijder olarak yorumlanıyor. Yıldız oyuncuya verdiği yetkiler, Cimbom'da disiplin eksikliğinin boşluğunu da dolduracak.

Etiketler
galatasaray spor toto süper lig Tudor
Son güncelleme: 08:30 | 21.02.2017
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