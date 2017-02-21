Lider gibi lider Beşiktaş

Ligde son 55 haftanın 34’ünde koltuğu bırakmayan siyah-beyazlılar,en fazla gol atan takım. Kafa golü, şut, pas yüzdesi vetopla oynama gibi istatistiklerde de zirvede

Beşiktaş, 21. haftayı en yakın rakibinin dört puan önünde geçti. Siyah-beyazlılar, oynadığı futbolla da taraflı tarafsız izleyenlere keyif verdi. Şampiyonluğun favorisi konumundaki takım, ligdeki pek çok istatistikte rakiplerinin önünde. Bunların en dikkat çekeni, son iki sezonu kapsayan 55 maçlık periyotun 34'ünde liderliği bırakmaması. Son şampiyon, Başakşehir'den aldığı bayrağı da arayı açarak taşıyor.

Beşiktaş`ın `Bermuda Şeytan Üçgeni` korku salıyor Ligde rakiplerine fark atarak liderlik koltuğuna oturan, Avrupa'da son 16 turunun kapısını aralayan Beşiktaş'ın üç önemli hücum elamanı attığı gollerle siyah-beyazlı ekibi başarıdan başarıya koşturuyor. İlgili Haberi Oku

ENLERİN TAKIMI OLDU

İki sezondur ligin en golcü takımı olma kimliğini koruyan Kara Kartal, halen Başakşehir'in ardından en az gol yiyen takım. 5.8 ile ligin maç başına en çok isabetli şut çeken takımı olan Beşiktaş, en çok korner kullanan, en çok kafa golü atan ekip. Yüzde 62'lik topla oynama oranında da zirveyi Galatasaray ile paylaşıyorlar. Cenk Tosun, Quaresma, Atiba, Talisca ve Marcelo da bireysel istatistiklerde önde.