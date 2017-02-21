Lionel Messi İstanbul’a geliyor

Geçtiğimiz günlerde Ronaldinho'yu İstanbul'a getiren menajer Ümit Akbulut, Barcelona'nın dünya yıldızı futbolcusu Lionel Messi'nin nisan ya da mayıs ayında İstanbul'a geleceğini söyledi.

Galatasaray’ın Alman oyuncusu Lukas Podolski’nin ortağı Ümit Akbulut, tecrübeli oyuncunun sezon sonu için hiçbir takıma söz vermediğini, bir anlaşma yapmadığını söyledi.

Radyospor’a konuk olan olan Akbulut, “Lionel Messi B4L’nin ortağı olmak için Nisan veya Mayıs ayında Messi İstanbul’a gelecek. Şirketimizin ortağı olacak. Kendisiyle anlaşma yaptık. Sadece İstanbul seyahatini organize etmeye çalışıyoruz” dedi.

PODOLSKI BİRKAÇ MİLYON EURO İÇİN MUTLU DÜZENİNİ BOZMAZ

Lukas Podolski’nin Galatasaray’dan ayrılacağı iddialarına ise Akbulut, “Podolski şu anda Galatasaray’da mutlu, henüz hiçbir takımla anlaşması yok. Şu ana kadar Lukas burada mutlu gideceğini düşünmüyorum. Japonya ve Çin’e gideceğini düşünmüyorum. Ailesi hayat kalitesine önem veren insanlar ve paraya önem vermiyorlar; mutlu oldukları yerde yaşamak istiyorlar. Para öncelikleri değil. Bir kaç milyon Euro için düzenini değiştirmez. Fakat Galatasaray’da mutsuz olursa teklifleri değerlendirir. Şu anda Galatasaray’da çok mutlu” diye konuştu.

GALATASARAY’A BREZİLYALI YILDIZ

Galatasaray’a 31 Ocak 2016’da geleceğinden bahsettiği Brezilyalı yıldızın, yazın gelme ihtimali olduğunu ve durumun kendisi için halen güncel bir seçenek olduğunu belirten Akbulut, “Bu bahsettiğim oyuncunun ismini veremem. Ama Brezilyalı. Göreceğiz. Ronaldinho’nun transferi konusunda transfer dönemini bekliyoruz. Türkiye’de 5 büyük takıma transferi söz konusu olabilir. Melo ve Kazım ile derbiyi konuşmadım. Corinthians-Palmeiras maçı çok zevkli olacaktır. Melo’nun çılgın hareketlerini kendisine sormuştum. Melo pitbull hareketi için “Ben stadyumda kendimi unutuyorum” dedi. Türkiye’ye dönmelerini çok istiyorum” dedi.