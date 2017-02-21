Los Angeles Lakers’ın yeni başkanı Magic Johnson

Eski enerjisini geri kazanmak isteyen Los Angeles Lakers, çareyi yönetim değişikliğinde buldu. İkinci başkan Jim Buss ve genel menajer Mitch Kupchak görevden alındı. Efsane Magic Johson basketbolun yeni patronu oldu.

Efsane basketbolcü Magic Johnson Los Angeles Lakers’ta ‘basketbol başkanlığı’ görevine getirildi. Son dönemlerde özlenen basketbolunu gösteremeyen Lakers’ta köklü bir değişimin ilk sinyalleri verildi.

Kulüpte genel menajerlik görevini yürüten Mitch Kupchak ile ikinci başkan Jim Buss görevinden alındı.

Kobe Bryant’ın emekli olması ile birlikte işlerin daha da kötüye gittiği Los Angeles Lakers, Johnson’un vizyonu ile birlikte ileride daha büyük atılımlar yapmayı planlıyor.

1979’da Lakers tarafından birinci sırada draft edilen eski basketbolcu, bu kulüpte 5 şampiyonluk yaşadı.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER