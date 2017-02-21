Osmangazi Atletizm Salonu’na tam not

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye’nin ikinci kapalı atletizm salonu Osmangazi Atletizm Salonu’nu gezdi.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplam 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, sırıkla atlama, gülle atma, yüksek atlama, koşu pisti ve ısınma alanları ile atletizm dalında sporcuların yetişmesine olanak sağlayacak. Bursa'nın ilk Türkiye'nin ise ikinci kapalı atletizm salonu olma özelliğini taşıyan tesisi gezen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Osmangazi Atletizm Salonu'na tam not verdi. Fatih Çintimar, 19 Mayıs 2017 tarihinde hizmete açılması hedeflenen atletizm salonunun Türkiye'de atletizm sporunu çok daha iyi yerlere getireceğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Atletizm Salonu'nun Türkiye'de atletizm sporunun adresi olacağını ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük atletizm salonunu inşa ediyoruz. Sporu, rekabeti ve dinamizmi temsil eden estetik bir mimari ile inşa edilen Osmangazi Atletizm Salonu, 2017 yılı içinde hizmete açılarak, Türk sporuna birbirinden başarılı atletlerin kazandırılmasına aracılık edecek. Bu salon Türkiye'de ulusal ve uluslar arası yarışmalarda atletizmin adresi olacak” diye konuştu.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “İnşaatı bitme aşamasına gelmiş. Atletizm Federasyonu olarak 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan bu tesisin açılışına yerli ve yabancı birçok sporcuyu davet edeceğiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkürlerimi borç biliyorum. Şuan sadece İstanbul'da bir salonumuz var. Osmangazi Belediyemiz tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin ikinci atletizm salonu olacak olan Osmangazi Atletizm Salonu, Türkiye'de atletizm sporunu çok daha iyi yerlere getirecektir. Başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere bu salonun Türk sporuna kazandırılmasına katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.