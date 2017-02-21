Osmanlıspor’a Olympiakos’tan müjde

Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, en önemli golcüsü Ideye Brown'u elden çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden temsilcimiz Osmanlıspor’a sevindirici haber geldi. Olympiakos’un 15 golle bu sezon en skorer ismi olan Nijeryalı forvet Ideye Brown Çin’e transfer oldu.

Ankara’daki rövanşta oynamayacak olan İdeye için Tianjin Teda kulübü 11 milyon Euro bonservis ödeyecek ve Nijeryalı forvetle de sezon başına 3.5 milyon Euro’dan 3 yılık sözleşme imzalayacak.

İlk ayak maçında rakibi ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Başkent temsilcisi, 23 Şubat Perşembe günü Osmanlı Stadı’nda rakibi ile rövanş mücadelesi verecek.