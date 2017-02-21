Şenol Güneş’ten rehavet uyarısı

Üst üste ikinci şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Beşiktaş, temkini de elden bırakmıyor. ‘Bu iş bitti’ algısına karşı çıkan teknik patron Şenol Güneş, Galatasaray derbisine doğru öğrencilerine “Ayağımız yere sağlam basmalı” dedi.

Lig yarışındaki tüm rakiplerinin 1 puana razı olduğu 21. haftada Akhisar'ı 3-1 yenip en yakın takipçisi Başakşehir'e 4 puan fark atan lider Beşiktaş, arka arkaya ikinci şampiyonluk ve üçüncü yıldıza ilerliyor. Ancak siyah-beyazlıların temkini elden bırakmayan teknik direktörü Şenol Güneş'ten rehavet uyarısı geldi. Futbol kamuoyundaki ‘Beşiktaş işi erkenden bitirdi' algısının çok yanlış ve tehlikeli olduğunu aktaran tecrübeli hoca, öğrencilerine “Ayağımızı yere sağlam basmazsak büyük hayal kırıklığı yaşarız. Bir galibiyetle şampiyon olunmaz” diye seslendi.

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Galatasaray derbisi öncesi motivasyon sorunu yaşamak istemeyen Şenol Güneş, “Önümüzde her biri bizim için final olan çok maç varken daha biten bir şey yok. Biz işimize bakalım” ifadelerini kullandı. Güneş, Akhisar maçı sonrası da “Son 10 dakika gibi oynarsak bizi bitirirler. Rehavet diye bir kelime bizim futbol kitabımızda yoktur” demişti.Basın Sözcüsü Metin Albayrak ise yönetimin de hocanın temkinli yaklaşımını paylaştığını “Lig zaferine inancımız tamama daha oynanmamış 13 maç varken ‘şampiyonuz' demek en büyük hatamız olur” sözleriyle dile getirdi.