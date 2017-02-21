Shalimov: Kadıköy’de ofansif oynayacağız

Fenerbahçe’nin rakibi Kuban Krasnodar’ın Teknik Direktörü Igor Shalimov, skoru korumak için değil, turu geçmek için sahaya çıkacaklarını belirtti.

Kuban Krasnodar Teknik Direktörü Igor Shalimov, Fenerbahçe'ye karşı gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, “Rakibimizin oyununu ve stratejisini inceledik. İlk maçta kötü oynamadık. Ama çok çok iyi bir sonuç alamadık bizim açımızdan. Kendi sahamızda daha fazla gol atabilirdik. Yarın zor bir karşılaşma olacaktır. İyi hazırlandık bu maça” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik konusu bizim işimiz değil”

Türkiye'de güvenlikle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Shalimov, “Biz bu tarz konuları düşünmüyoruz. Avrupa Ligi'nde oynuyoruz ve bu tarz ciddi konuları bu konulardan sorumlu insanlar hallediyor. Biz oyuna konsantre oluyoruz ve başka şeyle ilgilenmiyoruz” diye cevapladı.

“Skoru korumaya çalışırsak kötü olur”

Sahaya skoru korumak için çıkmayacaklarının altını çizen tecrübeli hoca, “Takım skoru korumak isterse sonu kötü olur. Böyle bir düşüncemiz yok. Eğer devam edersek tabii ki ofansif oyun oynayacağız. Defans yapacağız diye bir şey yok. Defansımız da güçlü ve rakibin oyunu zorlaştırmaya çalışacağız. Çok zor bir karşılaşma olacaktır bizim açımızdan. 0-0 devam ederse gol de atmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

“Biz kendi oyunumuzu oynayacağız”

Teknik Direktör Igor Shalimov'un ardından değerlendirmede bulunan orta saha oyuncusu Ilya Zhigulev, Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını oynayacaklarını belirterek, “Hiç şüphesiz ki Fenerbahçe'nin çok iyi oyuncuları var. Van Persie gibi yıldız isimler var. Biz kendi oyunumuza bakıyoruz. Yıldızlarla oyunumuza değil, takım oyununa bakıyoruz. Fenerbahçe'nin kazanıp kazanmayacağını yarınki oyunda görürsünüz. Biz elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.