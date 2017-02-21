Susic Yanal’ı mat etti

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Trabzon’da iki tecrübeli teknik adamın satranç maçı vardı adeta… Devre arasında yapılan transferlerin ardından bir anda çehre değiştiren bordo-mavililerin hocası Ersun Yanal, art arda gelen 4 galibiyetle sistemi oturttuğunu göstermişti. Alanya Teknik Direktörü Safet Susic de henüz yeni takımında 2. maçı olmasına rağmen sorunu teşhis etmiş gibi.

İlk yarıda rakibini boğan, birçok pozisyona giren Trabzonspor, kolay kazanacak bir görüntü çizse de Boşnak teknik adam, henüz devre bitmeden yaptığı 2 hamleyle maçın seyrini bir anda değiştirdi. İkinci yarıda rakibi kilitlemeyi başaran Susic, hocalar savaşının dünkü galibiydi.

Tabii Alanya file bekçisi Haydar Yılmaz'ın da hakkını teslim etmek gerek. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta 7 net pozisyonu çıkaran başarılı kaleci, dün de 8 kurtarış yapıp bordomavililere geçit vermeyen isimdi.

Yaşanan kayba rağmen Trabzonspor iyi sinyaller vermeye devam etti. Sezonun ilk devresinde adeta pozisyon fakiri olan bordo-mavililer, göze hoş gelen oyununu her geçen gün geliştiriyor. Dünkü sonuç, sadece şanssızlıktı.