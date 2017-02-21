TBL Federasyon Kupası final grubu heyecanı Mersin’de yaşanacak

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası final grubu maçları, 22-26 Şubat tarihleri arasında Mersin'de yapılacak. 8 takımın mücadele edeceği turnuva, yarın Gelişim Koleji-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

TBL Federasyon Kupası final grubu müsabakaları Mersin’de oynanacak. Afyon Belediyesi, Bandırma Kırmızı, Bursaspor Durmazlar, Gelişim Koleji, İstanbulspor Beylikdüzü, Nesine.com Eskişehir Basket, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent takımlarının mücadele edeceği final maçları, 22-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Gelişim Koleji-Sakarya Büyükşehir Belediyesi maçıyla başlayacak olan turnuvanın basın toplantısı, Atatürk Evi’nde yapıldı. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Türkiye Basketbol Federasyon (TBF) Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş, TBF Yönetim Kurulu üyesi Serhan Antalyalı, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı ile takımların antrenörleri ve kaptanları katıldı. Toplantıda konuşan Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Mersin'in Akdeniz Oyunları'ndan sonra çok yoğun ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Basketbol Federasyonu ile daha önce 3 kez büyük organizasyona imza attık. Bu 4. etkinlikte yine birlikte olacağız. Sporcularımız sakatlanmadan, güzel müsabakalar temenni ediyorum. Organizasyonun Mersin'de gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Müsabakaların her kulüp için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

TBF Yönetim Kurulu üyesi Serhan Antalyalı ise Mersin'in artık bir spor şehri olarak anılmak istendiğini vurgulayarak, “Bu bağlamda Federasyonumuz bu organizasyonu Mersin'e verdi. Tabi ki vermesi yetmiyordu, bunu desteklemek gerekiyordu. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz ile Valiliğimizin büyük katkıları oldu. Bu nedenle bu organizasyon Mersin'de yapılacak. Sporcularımıza Mersin'in keyfini çıkartmalarını, başarının keyfini çıkarmalarını diliyorum. Bütün herkese hayırlı bir turnuva diliyorum” şeklinde konuştu.

“İyi bir turnuva olacağı inancındayız”

TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş de turnuvaya destek veren herkese teşekkür ederek, “İyi bir organizasyon olacağını düşünüyorum. Biz Mersin'de olmaktan hep mutluyuz. Şehirde halen salon sorunu var ama Servet Tazegül Spor Salonu ile bu sorun biraz azaldı. Servet Tazegül'ü biraz daha canlandırmak gerekir diye düşünüyorum. Seyircilerimizi oraya çekecek bir düzen kurmalıyız. Orayı yükseltmemiz lazım. Organizasyonun verildiği andan itibaren bizde heyecanını yaşıyoruz. Burada havada güzel turnuvada güzel olacaktır. Seyircilerimizde maçlara gelecektir. Maçlar TBF Tv'den yayınlanacak. Turnuvamızdaki maçları standart bir saat yapalım istedik. Maçlarımız 18.00 ile 20.15'de başlayacak. Final maçımızı da Pazar günü de 16.00'da oynatacağız. Her şeyimiz hazır, biz iyiyiz. Takımlarımız çok zorlu bir mücadeleden geliyorlar ama kattıkları değer inanılmaz. Hem daha çok Türk oyuncunun oynaması hem antrenör kalitesi hem yönetici kalitesinden dolayı da onları ayrıca kutluyorum. Basketbolu çok yücelttiler. Oyuncuların yetiştiği bir lig haline geldi. Onlarla birlikte burada olmaktan, onlarla birlikte bu kupayı yapmaktan çok mutluyum. İyi bir turnuva olacağı inancındayız, herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu tür turnuvaları büyüterek, geliştirerek Mersin’de yapmak istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Kerim Tufan ise takımları Mersin'de misafir etmekten dolayı mutlu olduklarının kaydederek, “Tabi spor artık çağımızın çok iyi tanıtım ve iletişim aracı aynı zamanda. Bu vesileyle şehrimize gelen sporculara güzel müsabakalar temenni ederken, şehrimizden de güzel duygularla ayrılmalarını diliyoruz. Gittikleri yerde şehrimizin güzelliklerini anlatmalarını istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanımızın vaatlerinin arasında olduğu gibi bir spor şehri olma yolunda ilerliyoruz. Bugüne kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve liderliğinde çoğu uluslararası ve ulusal birçok turnuvaya ev sahipliği yaptık. İnşallah Mersin'de sporu büyüterek, daha da genişleterek, Mersinlilerle paylaşarak devam etmek istiyoruz. Bu manada Mersin Büyükşehir Belediyemiz 11 spor branşını içine alan spor akademisini açmıştır. Bu ve bunun gibi uluslararası ve ulusal turnuvaları daha büyüterek, geliştirerek Mersin'de yapmak istiyoruz. Güzel müsabakalar olmasını istiyoruz. Kazasız, belasız bu turnuvayı tamamlamak istiyoruz ve bu turnuvayı hak eden kazansın diliyoruz” dedi.Takım antrenörleri ve kaptanlar ise turnuvanın herkese hayırlı geçmesini ve hak edenin kazanmasını istediler.