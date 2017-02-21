Yıldız oyuncuya hacker şoku

Yıldız futbolcunun instagramı hacklendi, sevgilisini aldattığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'a kiralanan ve bu sezon Queens Park Rangers forması giyen savunma oyuncusu Steven Caulker'ın instagramı hacklendi.İnstagram hesabındaki mesajları afişe olan İngiliz futbolcunun yazdıkları herkesi şoke etti. Bu yazışmalar sayesinde Caulker'ın New York'a gittiği dönem kız arkadaşını Harriet Kauffman adlı modelle aldattığı ortaya çıktı.Kauffman'ın çıplak fotoğraflarını gönderdiği mesajlarda başarılı futbolcunun da kendisine birliktelik teklif ettiği görülürken, Steven Caulker konuyla ilgili sessizliğini koruyor.