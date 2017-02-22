Adanaspor Antalya’ya gidiyor

Adanaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon çalışması ile başladı.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda oyun oynayan turuncu-beyazlı ekip 1 saat 15 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.
Turuncu-beyazlılar Alanya yolcusu
23 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde hava yoluyla Antalya'ya gidecek olan turuncu-beyazlı takım oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Alanya şehrine hareket edecek. Adanaspor, Alanya'da konaklayacağı otelde kampa girerek çalışmalarına burada devam edecek.