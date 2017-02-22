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ADANASPOR
25 Şubat 2017 15:00
ALANYASPOR
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Adanaspor Antalya’ya gidiyor

Adanaspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor...
23:2022 Şubat 2017
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Adanaspor Antalya’ya gidiyor

Adanaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon çalışması ile başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda oyun oynayan turuncu-beyazlı ekip 1 saat 15 dakika süren antrenmanı taktik oyun ile sonlandırdı.

Turuncu-beyazlılar Alanya yolcusu

23 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde hava yoluyla Antalya'ya gidecek olan turuncu-beyazlı takım oradan kara yoluyla müsabakanın oynanacağı Alanya şehrine hareket edecek. Adanaspor, Alanya'da konaklayacağı otelde kampa girerek çalışmalarına burada devam edecek.

Etiketler
adanaspor Antalyaspor spor toto süper lig
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