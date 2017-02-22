Antalyaspor’a ‘Tatlı’ morali

Antalyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Taraftarlar antrenmana baklava getirdi.

Akhisar Belediyespor hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’u taraftarlar yalnız bırakmadı. Antalyaspor Kuzey Kale’de destekleyen 07 Gençlik Grubu’nun lideri Gürhan Güneyli, ‘Amigo Miloş’ lakaplı Recep Güler, Grup 1966 önderlerinden İsmail Bulut, maraton tribünü amigolarından Uğur Seferoğlu ve taraftarlar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ne gelerek antrenmanı izledi. Taraftarlar, antrenman bitiminde heyet ve futbolculara 2 tepsi baklava ikram etti. Takım kaptanı Samuel Eto’o, baklava sevmemesine rağmen taraftarlarımız kırmayıp her iki tepsiden de birer dilim yedi. Kaleci Saso Fornezzi’ye de fazla baklava yemesi için ısrar eden taraftarlar, “Baklava yersen gol yemezsin” diyerek espri yaptı.

Eto’o’dan şut dersleri

Antalyaspor, hazırlıklarına taktik çalışması yaparak devam etti. Antrenmana sakatlıkları süren Yekta Kurtuluş, El Kabir ile izinli olarak ülkesine giden Ramon Motta katılmadı. Samuel Eto’o, antrenmanın bitiminde Drole ile Harun’a şut çalışması yaptırdı.