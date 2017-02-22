Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında sahasında Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi sonrası bireysel çalışan Matej Mitrovic ve programına devam eden Caner Erkin katılmadı.Beşiktaş, yarın akşam saat 21.00'de Vodafone Arena'da UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile ikinci maçı oynayacak.