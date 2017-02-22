Bilal Okudan başkanlığa aday

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇKONFED) Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday oldu.

Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu'nun istifasının ardından federasyon olağanüstü genel kurula gidiyor. Nisan ayında gerçekleşecek olağanüstü genel kurula GENÇKONFED Genel Başkanı Bilal Okudan, adaylığını resmen açıkladı. Spor yöneticisi ve 2006 ve 2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, öğretmen kadrosu ve özel kalem olarak da görev yapan Okudan, yüzme sporunu önemsediklerini, toplumun tüm kesimine yaymak ve uluslararası arenada yeni şampiyonlar yetiştirmek için göreve talip olduklarını kaydetti.

Bilal Okudan'ın Özgeçmişi

1980 Samsun doğumlu olan Bilal Okudan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Mezunu. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensitüsünde Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapan Okudan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalında doktorasına devam ediyor. 2006 ve 2017 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, öğretmen kadrosu ve özel kalem olarak görev yapan Okudan, halen Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak spora ve sporculara hizmet vermektedir.