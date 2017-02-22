‘Bülent Korkmaz’la dalga geçerdim’

Başakşehir ile 1 yıl sözleşme uzatan Emre Belözoğlu NTV Spor'da dikkat çekici açıklamalar yaptı.

NTV Spor’a konuşan Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yenilediği sözleşme dışında Türkiye’deki futbol ortamı ve geçmişle alakalı da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray’da iken Bülent Korkmaz’ın saat 10’da uyumasını yadırgadığını; fakat yaşlandıkça kendisinin de aynı şeyi yaptığını söyledi.

İşte Emre’nin açıklamaları:

“Türkiye’de hiç hak etmediğimiz şekilde seviliyoruz, hiç hak etmediğimiz şekilde eleştiriliyoruz. Konsantrasyonu kaybetmek kolay değil. Ben mutluyum. Böyle bir kariyer nasip ettiği için Allah’a şükrediyorum. Kulübüm 1 yıl daha sözleşmemi uzattı. Ne kadar futbol için yaşadığımızı irdelemeniz gereken bir dönemdeyim.”

“Ben futbolu çok seviyorum. Tatilde bile oğlumla futbol oynuyorum. Oğlum futbol topunu görünce 11-12 yaşında ne hissediyorsam aynı heyecanı hissediyorum. Herkes hayalini kurmuş olduğu mesleği elde edemiyor. Bu anlamda şanslıyım.”

KENDİME İYİ BAKIYORUM

“Kendime iyi bakıyorum. 20 yaşındayken Bülent Korkmaz ile dalga geçerdim. Saat ’22:00’de uyunur mu’ diye. Ancak şimdi 36 yaşnda aynı şeyi ben de yapmaya çalışıyorum.”

“Milli takımdan davet olursa şerefle, onurla bundan önce nasıl o formayı giydiysek, bundan sonra da o formayı taşımaya devam ederiz hayırlısıyla.”