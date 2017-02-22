Bursaspor, Kasımpaşa provasını yaptı

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Cuma akşamı deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenan, pas çalışmasıyla devam etti. Takım daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Erdem Özgenç, Emre Taşdemir ve Bilal Kısa takımdan ayrı düz koşu yaparken, Josua John antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde İstanbul’a gidecek.