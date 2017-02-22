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Carlos Tevez Çin’den ayrılmak istiyor

Çin'in Şangay Shenhua Kulübü'nden akılalmaz bir rakam kazanan Carlos Tevez, 3 ayda pes etti. Buradaki yaşamdan mutlu olmadığı ifade edilen yıldız futbolcu, ülkesine dönmek istiyor.
Görkem ÇOKSEZEN
14:3322 Şubat 2017
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Carlos Tevez Çin’den ayrılmak istiyor

Çin’in rekor transferi Carlos Tevez’i para mutlu etmedi. Arjantin’in Boca Juniors takımından sezon sonunda transfer edilen dünya yıldızı forvet takımdan ayrılmak istiyor.

Arjantin Ole Gazetesi’nde yer alan habere göre, Uzak Doğu’da 3 ay geçiren yıldız oyuncu buradaki yaşamı sevmedi. Birden bire dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına yerleşen Tevez’i para mutlu etmedi.

33 yaşındaki oyuncunun ülkesi Arjantin’e dönüp burada futbol oynamaya devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan Şangay ekibinin Manchester United’ın dünya yıldızı Wayne Rooney’i Tevez’i yerine transfer etmeyi düşündüğü konuşuluyor.

Arjantinli forvet takımından haftalık 728 bin Euro kazanıyor. Bu rakam saniyede 4,5 TL’ye tekabül ediyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER

Etiketler
Boca Juniors carlos tevez çin maaş Shangay
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