Carlos Tevez Çin’den ayrılmak istiyor

Çin'in Şangay Shenhua Kulübü'nden akılalmaz bir rakam kazanan Carlos Tevez, 3 ayda pes etti. Buradaki yaşamdan mutlu olmadığı ifade edilen yıldız futbolcu, ülkesine dönmek istiyor.

Görkem ÇOKSEZEN 0