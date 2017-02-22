Çin’in futboldaki büyük planı

Büyük meblalarda yaptıkları transferlerle dünya futbol piyasasını sallayan Çin, 8 yıl içinde 50 bin futbol akademisi kurmayı planlıyor. Her kuruluşta bin sporcu yetiştirmeyi planlayan federasyon, 50 milyon futbolcu ile dünya piyasasında tüketen değil, üreten olacak.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, futbol piyasasını yaptığı transferlerle alt üst etti. Uzak Doğu ülkesinde futbola büyük yatırımlar yapılırken maçlar 70-80 bin seyircinin önünde oynanıyor. Ülkede ise futbol konusunda hedefler büyük. Yapılan yüksek bütçeli transferlerin yanı sıra yurdun her yerinde futbol akademileri açılıyor.

Çin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Wang Dengfeng 2025 yılında ülke genelinde 50 bin futbol akademisi kurmayı planladıklarını söyledi. İlk etaptaki hedef ise 2020’ye kadar akademi sayısını 20 bine ulaştırmak.

Her akademide bin sporcu yetiştirilmesi planlanıyor. Böylelikle 50 milyon futbolcunun eğitim gördüğü Çin, buradan büyük futbolcular çıkarmayı planlıyor.

Uzak vadeli hedefler arasında ise Dünya Kupası Şampiyonluğu var. Uluslararası çapta büyük bir başarısı olmayan ve futbola yeni yeni alışan Çin, önümüzdeki yıllarda futbolun yükselen değeri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER