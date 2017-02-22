Daniel Amokachi şimdi ne yapıyor?

Beşiktaş'ta bir döneme imzasını atan Nijeryalı efsane yıldız Daniel Amokachi'nin şimdi ne yaptığını merak ediyor musunuz? İşte Amokachi'nin Beşiktaş hikayesi ve şimdi ne yaptığı...

30 Aralık 1972 yılında Nijerya’da dünyaya gelen yıldız isim profesyonel futbola 1989 yılında Nijerya’nın Ranchers Bees takımında başladı. İlk sezonunda Batı Afrika Kulüpler Şampiyonası’nda birincilik yaşayan Nijeryalı, burada Nijerya millî takım teknik direktörü Clemens Westerhof tarafından keşfedilip, millî takıma çağrılınca dikkat çekti ve 1990’da Belçika’nın Club Brugge takımına transfer oldu.

1996 yılında Beşiktaş’a transfer olan Amokachi, Beşiktaş’ın Vanspor’u 7-0 yendiği lig maçıyla Türkiye kariyerine başladı. İlk sezonunda lig ve kupada başarılı olamasa da ligde 7 gol kaydetti. UEFA Kupası’nda da Beşiktaş’ın formasını terleten Amokachi 2 gol kaydetti. Sezon içinde Dünya Kupası performansı ile bir kez daha Afrika’da Yılın Futbolcusu listesinde 3. oldu.

Sonraki sezon ligde hüsran yaşasalar da Türkiye Kupası’nı kazandılar. Finale çıkana kadar 2 gol kaydeden Amokachi, finalde Galatasaray’ı penaltılarla yenerlerken kendi penaltısını gole çevirdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda da Galatasaray’la karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 yenip kupayı alırken bir golü Amokachi kaydetti.

Dünya Kupası zamanında geçirdiği sakatlık nedeniyle 1998-99 sezonunda çok fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen ligde 4 gol atmayı başardı. Özellikle Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 3-2 yendiği lig maçında 2 gol atarak iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş, sezonda lig ikincisi oldu. Amokachi, böylece Türkiye’de kazanamadığı tek kupa olan lig kupasını göremedi.

Amokachi, ligde 77 maçta 19, Avrupa Kupaları'nda ve Türkiye Kupası'nda 17'şer maçta 3'er, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupaları'nda da 3 maçta 1 olmak üzere, toplam 114 resmi maçta 26 gol kaydetti. Sık sık sakatlanması ve Nijerya seyahatlerinden geç dönmesi nedeniyle Türkiye’deki performansı beklenenin altında oldu. Yine de sürati ve tekniği ile Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcuları arasına girdi.

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Futbolu bıraktıktan sonra yine futboldan uzak kalamayan Amokachi 2003 yılında Nijerya’nın Olimpiyat millî takımının görevlilerinden biri olarak ilk kez futbolculuk dışında bir görev yapmaya başladı. 2005’te Nijerya millî takımının başına gelen eski Nijeryalı millî oyuncu Augustine Eguavoen’in isteği ile, aynı dönemde millî takımda beraber oynadığı Samson Siasia ve Ike Shorunmu ile teknik kadroya dahil oldu.

2006’da U-23 millî takımının teknik direktörü olarak atandı. 2007’de takımın başına Alman Berti Vogts getirilince bir süre Vogts ile çalışıp, daha sonra hoca ve federasyonla problem yaşadı ve istifa etti. 2006 yılında eski takımlarından Nasarawa United’da teknik direktörlüğe başlayan yıldız futbolcu takımı ligde 2.nci sırayı elde ederek Afrika Şampiyonlar ligine katılmaya hak kazanmıştır.

2007’de millî takımdan ayrıldıktan sonra Enyimba International F.C.’de görev yaptı. 2008’de Nijerya millî takımına Shaibu Amodu’nun yardımcısı olarak geri döndü. Bu görevi alınca Enyimba’dan ayrılan Amokachi, geçici olarak Nijerya futbol takımında da görev almıştır. Günümüzde Finlandiya’nın JS Hercules kulübünü çalıştırmaktadır.