Emre Belözoğlu jübile tarihini açıkladı

Başakşehir ile yeni sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, "Bir sene sonra mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum" dedi.

Emre Belözoğlu, “Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın Milli Takım olayı çok büyütülecek bir konu değildi, yapmam gerekeni yaptım” dedi.

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Brlözoğlu, Sancaktepe Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide öğrencilerle buluştu. Mustafa Öncel Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Belözoğlu, “En çok lisanslı sporcusu olan Belediyeymiş. Aydınlık geleceğimiz için sporu benimsemiş nesiller yetişmesi gerekiyor. Sancaktepe Belediyesi’ne de sporu benimsediği için teşekkür ediyorum” dedi.

“İLK TOPUM BABAANNEMİN ÇORAPLARIYDI”

İlk topunun rahmetli babaannesinin çoraplarından yapma olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, “Futbol benim çocukluk hayalimdi. Zeytinburnuspor bulunduğumuz yere çok yakındı, oradaki futbolcuları izleyerek başladım. Allah bana hayalimin de ötesinde güzel günler yaşattı. Hayalimde Avrupa’da Fenerbahçe’de Galatasaray’da oynamak yoktu. ” diye konuştu.

“ÖRNEK ALDIĞIM KİŞİ OKAN BURUK”

16 yaşında Fatih Terim’in davetlisi olarak profesyonel kariyerine başladığını ve ilk maçını oynadığını kaydeden Belözoğlu, “Beni Galatasaray’da ilk A takıma ilk çıktığımda güzel bir ortam bekliyordu. Takımdaki kardeşlik çok iyiydi. Cebime koyduğum yol parasını bile onlar verirlerdi. Fatih Terim’in benim üzerimdeki hakkını hiç bir zaman inkar edemem. Bu da Çok güzel senelerimiz geçti her beraber. Unutamayacağım çok güzel senelerimiz geçti birlikte. Türk futbol tarihinde bence en başarılı takımı oldu o dönemde Galatasaray. 4 sene üst üste şampiyon oldu, UEFA ve Süper Kupa kazanıldı. Bir takımı sadece iyi bir futbolcularla bir yere getiremezsiniz. Kendimi çok hazır bir ortamın içinde buldum ve başarı ortaya çıktı. Ben de ailemde çok iyi Fenerbahçe’liydik. Galatasaraylı bir futbolcu olmasına rağmen Okan Buruk’un ayağı kırılınca çok ağlamıştım. Kendime örnek aldığım kişi Okan Buruk’tur. Çocukluğumdaki en büyük oyuncu Zidane. O’na hayrandım. Şu anda Messi ve Arda Turan gibi futbolcuları hayranlıkla izliyorum çok oyuncu var ama şuan aklıma gelen bunlar.

Medipol Başakşehir ile dün 1 yıl daha sözleşme yenileyen Belözoğlu, takımın durumu ile ilgili, ” 2 sene önce Medipol Başakşehir’e imza attığımda da dile getirmiştim ‘bu kulübün bir hayali var’. Ben gelişen ve değişen bir hayat felsefesi olan çok samimi bir yönetim anlayışı, teknik adam olarak Türkiye’de çok değerli görevlerde bulunmuş Abdullah Avcı ve ekibi, futbolcular ile Türkiye’de mütevazi bütçeler ile çok büyük işler yapmak isteyen herkese iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Biz bu sene şampiyonluk hedefi ile yola çıkmadık. ilk dörtte bitirip Avrupa’ya gitmek istiyorduk. Ligin 21 haftalık periyodunda 16 hafta lider olarak geldik. Sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağımızı düşünüyoruz. Türkiye’de çok büyük takımlar var; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Şimdi Beşiktaş kendine göre bir avantaj yakalamış olsa da önümüzde çok zorlu bir periyot var. Bu haftada neler getirip neler götürecek, futbolda hiç bir şey kolay değil. Bizler önümüzdeki haftanın maçına konsantre olmuş durumdayız.”

“FATİH HOCANIN İHTİYACI OLURSA ÇAĞIRIR”

Milli takıma dönme konusunda konuşan Emre Belözoğlu, ” Tabii ki göğsümüzde taşıdığımız ay yıldızlı formayı yıllarca taşıdıkça Fatih hocanın ihtiyacı olursa zaten çağırı bizi. Biz de ihtiyaç olduğu taktirde hizmetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Milli takımın başında çok değerli bir büyüğüm var. Kendisine göre bir kriterleri vardır milli takıma çağırması gereken oyuncularla alakalı. Bana ihtiyacı olduğu zaman kendisi çağıracaktır zaten.

“ÇOK BÜYÜK BİR KONU DEĞİLDİ BEN YAPMAM GEREKENİ YAPTIM”

Emre Belözoğlu, öğrencilerin Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın milli takıma dönmesi konusundaki rolünün sorulması üzerine, “Türkiye’de her konuya magazinsel yaklaşılıyor. Kimseyi barıştırmadım ben. Milli takım hocası ile oyuncularının arası hiç bir zaman kötü olmaz. O dönem Fatih hoca kendilerini tercih etmiyordu. Fatih Terim, futbolcuları kendi evlatlarından ayırmamaktadır. Ben sadece Fatih hoca ile bir kardeşi eski bir öğrencisi olarak bazı konular hakkında konuştum. Bunu da çok özel olduğu için söyleyemem ama Fatih Terim onların büyüğüdür, bir çok futbolcuda hakkı olduğu gibi Burak ve Arda’da hakkı vardı. Bu çok kriz değildi ne yazık ki Türkiye’de bu koular daha fazla büyütülüyor. Çok büyük bir konu değildi ben yapmam gerekeni yaptım” dedi.

“BİR SENE SONRA MUKAVELEM BİTTİĞİNDE FUTBOLU BIRAKMIŞ OLURUM”

Kariyeri ile ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, “Bu sene sonunda futbolu bırakmayı düşünüyordum. Kulübüm ve hocamdan böyle bir iste gelince bir sene daha oynama kararı aldım. Tabii gelecek ne getirir belli olmaz. Bir sene sonra mukavelem bittiğinde futbolu bırakmış olurum” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLMAM ÇOK KOLAY ALINACAK BİR KARAR DEĞİLDİ”

Bir öğrencinin Galatasaray,’da kalsaydın daha büyük yerlerde olabileceğini düşünüyordum demesi üzerine, “Galatasaray’da ayrılırken Avrupa’ya gittim. Tercihimizi Avrupa’da oynamak yolunda kullandık. Ben 8 seneye yakın oynadıktan sonra Türkiye’ye dönme kararı aldım Fenerbahçe istedi, Galatasaray’da Emre olmuştum bu kararı alırken de ailem ve arkadaşlarım ile konuştum. Kolay alınacak bir karar değil. Keşke dediğim bir çok konu var. Saha içinde yaptığım bir davranış olarak söylemek gerekirse provakatif olaylara çok daha profesyonel yaklaşabilseydim keşke” şeklinde konuştu.