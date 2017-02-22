Engin İpekoğlu’ndan Balıkesirspor uyarısı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, ligin 22. haftasında oynanacak Balıkesir maçını Play-Off şanslarının devam etmesi için kazanmaları gerektiğini ifade etti.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Ligin 21. haftasında oynanan Altınordu maçını ilk deplasman mağlubiyetleri olarak değerlendiren İpekoğlu, saha şartlarından dolayı istediklerini yansıtamadıklarını da ifade etti. 2-1 mağlup oldukları Altınordu maçını hesapta olmayan bir puan kaybı olarak da değerlendiren Teknik Direktör Engin İpekoğlu, maçın en kötü ihtimalle berabere bitmesi gerektiğini kaydetti. İpekoğlu, “Rakibimizin de gol atması dışında 1 ya da 2 tane pozisyon verdik. Pozisyon üretemememizin nedenlerinden bir tanesi saha şartları olabilirdi. Olgun ataklar, pozisyon üretme şansınız yoktu. Yapacağınız tek şey rakip alanda basmak ve rakibi hataya zorlamaktı. Bunda da çok fazla başarılı olamadık. Hesabımızda olmayan bir puan kaybıydı. En azından mağlubiyeti hak edecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Maçın en kötü ihtimalle bizim açımızdan berabere bitmesi gerekiyordu diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Play-Off şansı için son fırsat”

Cumartesi öğlen 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Balıkesir maçı için de hazırlandıklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, maçın Play-Off şansı için çok önemli olduğunu kaydetti. İpekoğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Bu hafta oynayacağımız Balıkesir takımı geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi farklı bir skorla maçı kazandı. Bence hem takım kadrosu oynadıkları oyun olarak da bu ligin gerçeklerini sahaya yansıtan bir takım görüntüsünde. İyi bir takım. Ama bizimde artık hedefimiz Play-Off ise ya da Play-Off peşinden koşacaksak bu maçı kazanmak zorundayız, bu da bir gerçek. Bu maçın kazandığımız taktirde iddiamız Play-Off doğrultusunda devam eder ancak alacağımız bir beraberlik ya da mağlubiyet ile Play-Off'a veda etmek zorunda kalabiliriz. Bu anlamda baktığınız zamanda kazanmak zorundayız. Seyircilerimizin desteğine de açıkçası ihtiyacımız var. Mersin İdman Yurdu maçında olan ve Passolig'i olan bütün taraftarlarımızın da özellikle bu maçta yanımızda olmalarını istiyoruz.”