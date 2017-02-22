Fabiano Ribeiro: Üzüntü yaşıyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Fabiano Ribeiro, berabere kaldıkları Krasnodar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Fabiano Ribeiro, Krasnodar karşısında turu getirecek skor için sahaya çıktıklarını ancak başaramadıklarını ve tüm takım olarak üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Ribeiro, “Böyle skorların ardından konuşmak son derece zordur. Benim için de bu durum şu an geçerli. Turu getirecek iyi skorla sahadan ayrılmak istiyorduk ama başaramadık. Tüm takım üzüntü yaşıyor. Maksimumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık ama olmadı. Futbol böyle bir oyun. Şu an tek yapabileceğimiz çalışmalarımıza devam etmek” dedi.

Beklentilerinin galibiyet olduğunu söyleyen Ribeiro, “Taraftarlarımıza armağan etmek istiyorduk. Turu getirecek tek sonuç galip gelmekti ve bu düşünceyle sahaya çıktık. Sezonun devamıyla ilgili kısma gelecek olursak şu an iki kulvarda da mücadelemizi sürdürüyoruz. Kafamızı kaldırmalıyız, önümüze bakmaktan başka çaremiz yok. Hala her şey olabilir o iki kulvarda. İki kulvarda da şampiyonluğa ulaşma şansımız öyle ya da böyle var hala. İsteğimiz bu” diyerek sözlerini tamamladı.