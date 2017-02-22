Fenerbahçe – Krasnodar maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, bugün Krasnodar karşısında ölüm-kalım maçına çıkacak. ilk karşılaşmayı 1-0 kaybeden Kanarya, 2 farklı kazanamazsa daha şubat ayında sezona havlu atmış olacak. Peki Fenerbahçe - Krasnodar maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 2. turunun rövanşında bugün Krasnodar'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Krasnodar maçında Polonyalı hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. İlk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, turu geçmek için 2 farklı kazanmak zorunda. Tek farklı gollü galibiyet ve her türlü beraberlikte ise Ruslar, tur vizesini alacak. Fener'in 1-0 kazanması halinde karşılaşmada uzatmalara gidilecek. Bu karşılaşma Fenerbahçe için bir anlamda 2016-2017 sezonunun finali niteliğini taşıyacak.

Kasımpaşa beraberliğiyle ligde lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mücizelere bırakan Fenerbahçe'de, Avrupa'dan elenmesi halinde radikal kararların alınması bekleniyor. Son kozlarını oynayan Teknik Direktör Dirk Advocaat ile sezon sonu beklenmeden yollar ayrılacak. Eleştirilen bazı futbolcuların kadro dışı kalması bekleniyor. Son 7 resmi maçında sadece 2 galibiyet alan Fener, turu geçerse öfkeli taraftarla arasındaki buzları eritecek.

FENERBAHÇE – KRASNODAR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak Fenerbahçe – Krasnodar maçı Tivibuspor 2’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Sow, Lens, Van Persie

KRASNODAR: Kristyuk, Kaleshin Granqvist Naldo Ramirez, Claesson, Wanderson, Smolov, Gazinski, Kabore, Podberezkin