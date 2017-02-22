Fenerbahçe’de Volkan Demirel şoku!
Fenerbahçe'nin Krasnodar ile oynadığı karşılaşmada Volkan Demirel sakatlanarak oyuna devam edemedi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Krasnodar ile karşılaşan Fenerbahçe’de tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel sakatlandı.
Maç içerisinde iki hata yapan Volkan, 68. dakikada kendisini yere bıraktı. Sağ arka adalesini tutan sarı-lacivertlilerin kaptanı, oyuna devam edemeyerek 71. dakikada yerini Fabiano’ya bıraktı.
22 Şubat 2017 Emenike kadroya alınmadı Krasnodar ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak hayal kırıklığı yaratıp Kasımpaşa maçında yedek bekleyen Emenike, Krasnodar maçının kadrosuna alınmadı. İlgili Haberi Oku