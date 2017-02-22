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GALATASARAY
27 Şubat 2017 20:00
GALATASARAY
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Galatasaray’dan Dembele açıklaması

Galatasaray Kulübü, bu sezon Celtic'te etkili bir performans sergileyen ve adı Real Madrid ile anılan Moussa Dembele ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi.
20:3722 Şubat 2017
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Galatasaray’dan Dembele açıklaması

Sosyal medyada yayılan, “Dembele’yi Mehmet Özbek’in oğlu istemedi” iddialarına Galatasaray Kulübü’nden açıklama geldi… Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in kardeşi aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Özbek’in oğlunun Moussa Dembele transferine engel olduğu söyleniyordu!

Sarı-kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada bu iddialara şu şekilde cevap verdi; “Bazı yayın organları ve sosyal medyadaki belli hesaplarca ortaya atılan Dembele transferiyle ilgili iddialar tamamen asılsızdır.

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray Mehmet Özbek
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