Gol silahı Robin van Persie

Robin van Persie, bugün Krasnodar karşısında 11’de sahaya çıkacak. Advocaat, tur şansını İstanbul’a bırakan gol veya goller beklediği tecrübeli golcüyü kritik karşılaşma öncesi motive etti.

Advocaat’ın bugün Krasnodar karşısındaki en önemli kozu Robin van Persie olacak. Tecrübeli golcüyü ilk 11'de oynatmayı planlayan Hollandalı teknik adam, vatandaşıyla özel bir görüşme yaptı. Kurt hoca, “Krasnodar maçının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Senden gol veya goller bekliyorum” dedi. Van Persie, bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde Galatasaray derbisinde 2 kez fileleri havalandıran RVP, kupadaki Beşiktaş derbisinde de takımını galibiyete ulaştırmıştı. Krasnodar maçına hazır olan Van Persie, bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 6 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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RUSLAR’IN FENERBAHÇE KORKUSU

Fenerbahçe ile 1-0'lık avantaj ile karşılaşacak olan Krasnodar'a ülke basınında güven az. Spor yorumcusu Aleksander Bubnov, “Krasnodar ilk maç savunmada çok dikkatli oynadı. Fenerbahçe gol şansı bulamadı. Türkler evlerinde çok daha fazla gol şansı bulacaktır. Ben rövanşın çok daha zor olacağını düşünüyorum. Açıkçası Krasnodar'ın turu geçmesi zor” ifadesini kullandı.