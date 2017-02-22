Gol silahı Robin van Persie

Advocaat’ın bugün Krasnodar karşısındaki en önemli kozu Robin van Persie olacak. Tecrübeli golcüyü ilk 11'de oynatmayı planlayan Hollandalı teknik adam, vatandaşıyla özel bir görüşme yaptı. Kurt hoca, “Krasnodar maçının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Senden gol veya goller bekliyorum” dedi. Van Persie, bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde Galatasaray derbisinde 2 kez fileleri havalandıran RVP, kupadaki Beşiktaş derbisinde de takımını galibiyete ulaştırmıştı. Krasnodar maçına hazır olan Van Persie, bu sezon Avrupa Ligi'nde forma giydiği 6 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
RUSLAR’IN FENERBAHÇE KORKUSU
Fenerbahçe ile 1-0'lık avantaj ile karşılaşacak olan Krasnodar'a ülke basınında güven az. Spor yorumcusu Aleksander Bubnov, “Krasnodar ilk maç savunmada çok dikkatli oynadı. Fenerbahçe gol şansı bulamadı. Türkler evlerinde çok daha fazla gol şansı bulacaktır. Ben rövanşın çok daha zor olacağını düşünüyorum. Açıkçası Krasnodar'ın turu geçmesi zor” ifadesini kullandı.