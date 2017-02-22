Igor Tudor’a Şampiyonlar Ligi şartı

Bu sezon Avrupa’dan uzak kalan ve artık gelir kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da yönetim, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un sözleşmesini Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda uzatacak.

Galatasaray, Igor Tudor'la geçen hafta 1.5 yıllık sözleşme imzalasa da anlaşmaya göre sezon sonunda tek taraflı fesih hakkı bulunuyor. Hırvat teknik adama çok güvenen sarı-kırmızılı yönetim yine de kendisinden başarı kriteri olarak takımın ligi ilk 2 içinde bitirmesini bekliyor. Tudor, sıralamada hedeflenen başarıyı yakalarsa, yönetimde sözleşmesini otomatik olarak uzatacak. UEFA'dan men cezası alındığı için bu sezon Avrupa'da boy gösteremeyen ve ciddi bir gelir kaybına uğrayan Galatasaray, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne giderek milyonlarca Euro'luk bu dev bütçeden mahrum kalmak istemiyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmeye imza atarken hiçbir şart koşmayan genç teknik adamın, başarılı olacağına inancı tam…

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Bu yaklaşımından dolayı Galatasaray yönetimi Tudor'la yola devam etmeye çok sıcak baksa da lig sonunda beklentilerin uzağında kalınması durumunda yeni bir durum değerlendirmesi de kaçınılmaz olacak. Başkan Dursun Özbek'le yaptığı görüşmede başarı sözü veren Tudor'un, “Benim de hedefim Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek. ikinci olsak bile, sezon sonunda yapacağımız takviyelerle bu amaca ulaşırız. Eğer bunu başaramazsak tekrar oturur konuşuruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.