Igor Tudor’un aklı fikri derbide

Boş zamanlarında Beşiktaş'ı analiz etmeye devam eden Galataaray'ın yeni çalıştırıcısı Igor Tudor, rakiplerinin son olarak oynadığı Akhisar Beldiyespor maçını tekrar tekrar izliyor. Çıkardığı notları da oyuncularına aşılıyor.

Sezonun en kritik maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da varsa yoksa Beşiktaş derbisi… Derbiden alınacak 3 puanla yeniden şampiyonluk potasına girmek isteyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor, sıkı bir çalışma içerisinde… Hatta oyuncularına izin verdiği anlarda bile sadece rakiplerini analiz edip, nasıl yenecekleri üzerinde çalışıyor. Beşiktaş’ın Süper Lig'de son oynadığı Akhisar Belediyespor maçına bir yardımcısını gönderen ve mücadeleyi tekrar tekrar izleyip notlar çıkaran Tudor, bunları oyuncularına aşılıyor. Beer Sheva karşılaşmasını da yakından gözlemleyecek olan Hırvat çalıştırıcı, bütün planlarını 3 puan üzerine kurmuş durumda. Önce takımın içerisindeki hava daha sonra ise taktik değişecek.

Jan Olde Riekerink`i mumla arıyorlar İlk günden itibaren ipleri sıkı tutan Hırvat teknik adam Igor Tudor'un uyguladığı program herkesi zorluyor. Sarı-kırmızılı oyuncular şimdiden Riekerink'li günleri arar hale gelirken Tudor, mücadele gücü yüksek bir Galatasaray yaratmaya çalışıyor. İlgili Haberi Oku

HAKAN BALTA’NIN YERİNE SEMİH

Sakatlığın etkilerinden kurtulmasına karşın düz koşulara devam eden Hakan Balta'nın, Beşiktaş derbisine kadar hazır olması bekleniyor. Ancak riske girmek istemeyen Igor Tudor, derbide Aurelien Chedjou'nun yanında Semih Kaya'ya görev vermeye hazırlanıyor. Hakan Balta ve Ahmet Çalık ise savunmada forma bekleyecek diğer isimler olacak. Çaykur Rizespor deplasmanındaki performansı ile büyük hayal kırıklığı yaratan Garry Rodrigues de, derbide kulübeye çekilebilir. Teknik Direktör Igor Tudor'un PAOK'tan yakından tanıdığı ve oyun tarzını çok beğendiği Cape Verdeli futbolcu ikinci yarıda değerlendirilecek. Hırvat çalıştırıcı yine Yasin Öztekin'den de vazgeçmeyecek.