Jan de Brandt: Zorlu bir maç bizi bekliyor

CEV Challenge Kupası’nda İspanya’nın Naturhouse Ciudad de Logrono takımıyla karşılaşacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımının antrenörü Jan de Brandt, "Bundan önceki turlarda karşılaştığımız rakiplerimizden daha iyi bir ekip. Bu sezon tek yenilgilerine hafta sonunda oynadıkları kupa finalinde aldılar. O yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol takımı, İspanya’nın Naturhouse Ciudad de Logrono takımı ile oynayacağı karşılaşma için Logrono şehrine gitti. Yeşil-beyazlıların tecrübeli antrenörü Jan de Brandt, perşembe günü TSİ 22.00'de Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında karşılaşacakları Logrono'nun iyi takım olduğunu belirterek, “Bundan önceki turlarda karşılaştığımız takımlardan daha iyi bir ekip ama biz kazanıp tur şansımızı artırmak istiyoruz” dedi. İspanya liginde şampiyonluğa oynayan rakipleri karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacaklarını ifade eden tecrübeli antrenör, “Bundan önceki turlarda karşılaştığımız rakiplerimizden daha iyi bir ekip. Ligde kayıpsız gidiyorlar, Bu sezon tek yenilgilerine hafta sonunda oynadıkları kupa finalinde aldılar. O yüzden zorlu bir maç bizi bekliyor” dedi.

“Zorlu maç takvimimiz var”

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Jan de Brandt, “Maçlarını izledik. Önümüzde de rakibimizi çözmek için süremiz var. Tecrübeli oyunculara sahip ekip, bazı oyuncularını da tanıyorum ama kazanıp dönmek istiyoruz” diye konuştu. Ligde de beşincilik için amansız bir mücadelenin içinde olduklarını söyleyen Belçikalı teknik adam, Nilüfer Belediyespor galibiyetiyle beşinci sıraya çıktık. Avrupa kupası maçının ardından Çanakkale Belediyespor ile kritik bir maçımız daha var. Oraya da yoğun bir şekilde konsantre olacağız. Kazanırsak rakibimizle aramızdaki puan farkını açacağız. Zorlu bir maç takvimimiz var” diye konuştu.