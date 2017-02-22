Jan Olde Riekerink’i mumla arıyorlar

İlk günden itibaren ipleri sıkı tutan Hırvat teknik adam Igor Tudor'un uyguladığı program herkesi zorluyor. Sarı-kırmızılı oyuncular şimdiden Riekerink’li günleri arar hale gelirken Tudor, mücadele gücü yüksek bir Galatasaray yaratmaya çalışıyor.

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor rüzgârı esiyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren adeta Florya'da kamp kuran Hırvat çalıştırıcının, sarı-kırmızılı takıma imza attığı gün çocuğu dünyaya gelmişti. Galatasaray gibi büyük bir takımda çalıştığının farkında olduğunu gösteren 38 yaşındaki teknik adam, antrenmanlarda adeta futbolcularının pestilini çıkartıyor. Çaykur Rizespor karşısında futbolcularının son yarım saati çıkaramadığını gören Tudor, antrenman sayısını birden 2'ye çıkardı. Oyuncularıyla yakından ilgilenen başarılı teknik adam, futbolculara dinlenme fırsatı vermiyor. Sadece öğlen saatindeki yemek molasını değerlendiren oyuncular, dinlenmeden akşam antrenmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar daha ilk haftadan Riekerink'i arar oldu.

Igor Tudor`a Şampiyonlar Ligi şartı Bu sezon Avrupa'dan uzak kalan ve artık gelir kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da yönetim, Hırvat teknik adam Igor Tudor'un sözleşmesini Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda uzatacak. İlgili Haberi Oku

KOŞMAYAN KALMAYACAK

Takım savunmasındaki en önemli konulardan birisinin mücadele etmek olduğunu düşünen Tudor, İtalya'da futbol oynadığı dönemde gördüğü gibi idmanları sıkı tutuyor. Koşmayan futbolcunun gözünün yaşına bakmayacağını daha ilk haftadan gösteren Hırvat çalıştırıcı, taraftarın gözüne hoş gelen bir takım yaratmak için kolları sıvadı.