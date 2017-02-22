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26 Şubat 2017 19:00
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Kadıköy’de ‘Ali Koç’ sesleri

Krasnodar mücadelesinin son dakikasında ve maçın bitiminin ardından Fenerbahçeli taraftarlar 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' tezahüratları yaptı.
22:1722 Şubat 2017
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Kadıköy’de ‘Ali Koç’ sesleri

Krasnodar ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi’nin dışında kalan Fenerbahçe’de taraftarlar takımı ve yönetimi uzun süre protesto etti. Karşılaşmanın bitimiyle birlikte turu geçen Krasnodar’ı alkışlayan taraftarlar, Ali Koç tezahüratları yaptı. Maçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ‘Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon‘ tezahüratları yapılırken, kale arkasındaki taraftarlar ise ikiye bölündü.

Üst tarafta bulunan taraftarlar, alt katta, yönetimi protesto eden taraftarlarla sözlü tartışmaya girdi. Maçın bitiminin ardından uzun süre stattan çıkmayan taraftarlar, yönetimi protesto etmeye devam etti.

22 Şubat 2017 Kadıköy`de yönetim istifa sesleri Fenerbahçe taraftarı Krasnodar maçında önce takımı alkışla protesto etti ardından yönetimi istifaya davet etti. İlgili Haberi Oku

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ali koç Fenerbahçe
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