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Kadıköy’de yönetim istifa sesleri

Fenerbahçe taraftarı Krasnodar maçında önce takımı alkışla protesto etti ardından yönetimi istifaya davet etti.
21:3922 Şubat 2017
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Kadıköy’de yönetim istifa sesleri

Spor Toto Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın 10 puan gerisinde olan Fenerbahçe’de taraftarlar UEFA Avrupa Ligi’ne veda ettikleri Krasnodar karşılaşmasında da yönetimi istifaya davet etti!

Kasımpaşa beraberliğinde takımı alkışla protesto eden taraftarlar, Krasnodar ile oynanan maçın 76. dakikasında 1-1’lik skorda yine alkışlı protestoda bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar ardından Aziz Yıldırım ve yönetimini istifaya davet etti. Maçın duraklama anlarında da tüm stat ‘Yönetim istifa’ tezahüratı yaptı.

22 Şubat 2017 Fenerbahçe 1-1 Krasnodar / Maç özeti UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Krasnodar ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip Avrupa defterini kapattı. Stada gelen taraftarlar alınan sonuç ve oynanan oyuna tepki göstererek 'Yönetim istifa' tezahüratında bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Advocaat'ın öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'de 37 puanla 4. sırada lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 22:00 | 22.02.2017
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