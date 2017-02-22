Moussa Sow: Yapmamız gerekenleri yapamadık

Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Moussa Sow, Krasnodar maçında sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Senegalli oyuncusu Moussa Sow, Krasnodar karşısında maça iyi başladıklarını ancak fazla sayıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ve yapmaları gerekenleri yapamadıklarını, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sow, “Şu an herkes büyük üzüntü yaşıyor. Çok istiyorduk turla sahadan ayrılmayı. İyi bir şekilde başlangıç yaptık ve iyi işler yaptığımız da oldu maç içerisinde. Çok fazla sayıda pozisyon da ürettik. Ben de pozisyonlara girdim ama maalesef o pozisyonları istediğim gibi değerlendiremedim. Bu anlamda da çok üzgünüm. Gol atmamızın zorunlu olduğu, kazanmamızın zorunlu olduğu bir maçtı. Turu geçmenin başka bir yolu yoktu. Ben de bu işteki sorumluluk sahibi kişilerdenim. Benim de sorumluluğum var bu akşam aldığımız bu skorda. Çünkü pozisyonlara girdim ve girdiğim pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydim ama atamadım. Bu nedenle tüm taraftarlarımızdan, kulüpten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Etkili olamadım bu akşam. Yapmamız gerekenleri yapamadık. Hepimiz büyük üzüntü yaşıyoruz. Önümüze bakıp toparlanmaktan başka çaremiz yok” dedi.