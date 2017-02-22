Muratbey Uşak Europe Cup’ta çeyrek finalde

FIBA Avrupa Kupası çeyrek finale kalma mücadelesinin rövanşında Muratbey Uşak, Romen rakibi CSM CSU Oradea’yı 106-82 yendi. İlk maçı 10 sayı farkla kaybeden Uşak ekibi, bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

Basketbolda FIBA Europe Cup Son 16 Turu ilk maçında CSM CSU Oradea’ya Romanya’da 82-72 yenilen Muratbey Uşak, kendi evindeki rövanşı 26 sayı farkla kazanarak çeyrek finale yükseldi: 108-82.

Şehit Ömer Halisdemir Uşak Üniversitesi Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk periyodu Muratbey Uşak’ın 30-19 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci periyotta CSM CSU Oradea’ya 14 sayı fark atan Uşak soyunma odasına 58-44 önde gitti. Üçüncü periyodu 80-66 önde tamamlayan temsilcimiz, son periyotta aradaki farkı 26 sayıya çıkarıp salondan 108-82 galip ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Avrupa’da asdını son 8 takım arasına yazdıran Muratbey Uşak’ta Auguste 30, Vasiliauskas 28 ve Mckissic 17 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı. CSM CSU Oradea’da Zeno’nun 21 ve Mirkovic’in 15 sayısı yetmedi.

Muratbey Uşak 108 – 82 CSM CSU Oradea

Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir

Hakemler: Antonio Conde xx, Manuel Mazzoni xx, Sergei Beliakov xx

Muratbey Uşak: Zach xxxx 30, Berent Kavaklıoğlu x, Berkay Candan xxx 12, Harrison xx 9, Freimanis xxx 10,Vasiliauskas xxxx 28, Hakan Demirel x, Kairys x 2, McKissic xxx 17

CSM CSU Oradea: Mirkovic xxx 15, Zeno xxx 21, Mandache xx 10, Petrisor x, Lucic xx 8, Nicoara xx 6, Denilson xx 11, Tibirna xx 11, Pasalic x, Nicolescu x

1. Periyot: 30-19 (Muratbey Uşak lehine)

Devre: 58-44 (Muratbey Uşak lehine)

3. Periyot: 80-66 (Muratbey Uşak lehine)

Beş faul: Kairys (Muratbey Uşak) Denison (CSM CSU Oradea)