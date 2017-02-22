Okan Buruk’un gözü zirvede

Ligin ilk yarısını 5 puan geriden gelerek lider bitirdiklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, “Şuan liderin 3 puan gerisindeyiz. Biz en yukarıda olmak istiyoruz. Göztepe’ye yakışan bu” dedi.

TFF 1. Lig'de son dakikada bulduğu 2 golle Şanlıurfaspor deplasmanından 1 puanla dönen Göztepe'de Teknik Direktör Okan Buruk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenman öncesi oyuncular Umut Nayir ve Murat Akın'la birlikte açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Şanlıurfaspor'a karşı doğru oyunla ve hücum bölgesindeki doğru seçimlerle çok rahat öne geçebilecekleri bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Hiçbir şey yokken golü yedik. Rakip biraz daha geri çekildi. Biz baskı altında kaldık. İkinci yarı Umut'u oyuna alıp çift forvete döndük. Yine rakip kaleye rahat gittik, yine gol atabileceğimiz pozisyonlar bulduk ama ikinci golü yedik. Faul verilebilecek bir pozisyondu. Rakip savunmaya çekilince oyun kilitlendi ve son dakikalarda 2-2 yaptık. Şanlıurfa'dan 1 puan almak bizim için yeterli değildi. Ama bizim için bir güven oldu skoru buraya taşımamız. Bu güveni Manisaspor maçında daha önemli bir hale getirmek istiyoruz” dedi.

Yeni bir galibiyet serisinin peşinde olduklarını kaydeden Buruk, “Rakipler bize karşı çok farklı hazırlanıyor. Göztepe ismi rakiplere aşırı motivasyon sağlıyor. Çok zor bir lig. Son dakika golleri olmasa üst tarafta kimsenin kazanamadığı farklı bir hafta olacaktı. Bundan sonra yine maç maç bakacağız. Bu hafta bizim için çok önemli bir maç oynayacağız. İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Murat bu hafta iyi oynadı”

Devre arasında yaptıkları transferlerin kendi istediği oyunculardan oluştuğunu anlatan Okan Buruk, “Takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız da oldu. Onların yerine oyuncular aldık bu oyuncuların adaptasyon süreci var. Murat Akın çok tecrübeli olmasına rağmen onun bile sürece ihtiyacı vardı. Bu hafta iyi oynadı, saha içinde sorumluluk aldı” yorumunu yaptı.Ligin ilk yarısını 5 puan geriden gelerek lider bitirdiklerini anlatan Buruk, “İlk yarıda da iniş-çıkışlar oldu. Şuan liderin 3 puan gerisindeyiz. Biz en yukarıda olmak istiyoruz. Göztepe'ye yakışan bu. Şansızlıklar yaşadık, bizim ve oyuncuların hataları oldu ama tekrar bu performansı yakalayacağız. Göztepe ismiyle yan yana gelmekten çok gururluyuz. Bize yakışanı yapmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bu hafta da bunun başlangıcı olacak” açıklamalarında bulundu.

“Umut, Fuchs ve Sinan yok”

Umut Nayir'in 2 gündür sakatlığı olduğunu ifade eden Buruk, “Sürpriz olmazsa Umut, Manisaspor maçında oynayamayacak. Benjamin Fuchs da sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Sinan da kart cezalısı. Tanju antrenmanlara başladı, bu hafta takımla birlikte çalışıyor” diye konuştu.

Takıma katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Umut Nayir, “Okan hocamla hep istişare halindeydik. Arkamda olduğunu hissettirdi bana. Oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Adis'le iyi oynuyoruz ama amaç takıma katkı sağlamak. Ancak kişiler üzerinden değil takımın üzerinden değerlendirme yapmak lazım. Kişiler üzerinden değerlendirme yapmanın çok mantıklı olduğunu sanmıyorum” dedi.

Adis Jahovic'le birlikte oynadığımız zaman rakip takıma tehdit oluşturduklarını ifade eden Umut, “Bu bizim için de savunmada sıkıntıya neden olabiliyor. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Onun takdiri hocamızın” diye konuştu.

Ligdeki yabancı kuralını da değerlendiren Umut, “Yabancı sayının fazla olduğunu düşünüyorum. Kulüpler 14 yabancıyı doldurma gibi bir zorunluluk hissediyor kendinde. O zaman da Türk oyuncular oynayamıyor. Türk oyuncuların da kendini göstermesi açından iyi olduğunu da söyleyebilirim. Küçük ve iyi bir performans milli takım kapısını bile açabilir” ifadelerini kullandı.

Murat Akın: Lig sonunda şampiyon olacağız

Göztepe'ye gelirken hedeflerinin şampiyonluk olduğunu anlatan Murat Akın ise, “Şampiyonluklar yaşadım ama bunlar geride kaldı. Önemli olan bu sene. İlk 2-3 hafta benim için zor geçti. Oynaya oynaya açılan bir futbolcuyum. Bundan sonraki dönemlerde takıma daha çok katkı sağlayacağımı düşüyorum. Önemli olan Göztepe'nin 3 puanı alması ve şampiyon olması bundan sonra daha iyi performans sağlayacağımı düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

Manisaspor maçıyla beraber galibiyet serisine başlayacaklarını ifade eden Murat, lig sonunda da şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.