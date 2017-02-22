Rıza Çalımbay çıkışın sebebini açıkladı

Süper Lig'de 5. sırayı haftalardır koruyon Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bu noktaya gelmemiz, 3-0 kaybettiğimiz Beşiktaş maçıyla başladı" dedi.

Göreve geldiğinde son sıradaki takımıyla birlikte büyük bir çıkış yakalayan Rıza Çalımbay’ın başında olduğu Antalyaspor, 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik 2 de yenilgi aldı. Rıza Çalımbay, takımının başarısındaki sırrın oyuncuların arzusu, yönetimin desteği ve teknik ekibin yaptığı değişiklikler olarak açıkladı.

Göreve geldiklerinde takımı zor bir yerden aldıklarını anlatan Rıza Çalımbay şöyle devam etti:

“Biz göreve geldiğimizde istediğimiz gibi başlayamadık. Antalya’da ilk maçta Çaykur Rizespor ile berabere kaldık. Beşiktaş’a 3-0 yenildik ama beni asıl umutlandıran o maçın ilk yarısı oldu. İlk yarıyı 2-0 alabilirdik. Sonra üstüne koya koya buralara geldik. Birçok şey değiştirdik oyun sistemi, antrenmanı değiştirdik. Oyunculara bakış açımızı söyledik. Oyuncular hepsini harfi harfine yerine getirdi. Yönetimin her konuda katkısı oldu. Birlik beraberlikle iyi şeyler yaptık” diye konuştu.

“İYİ ŞEYLER YAPTIK”

Antalyaspor’da hedeflerini anlatan Çalımbay, şunları söyledi:

“Bizim bu seneki amacımız ilk 10’da olmak. İnşallah ilk 10’un en iyi yerinden birinde oluruz ama önümüzdeki yıl kesinlikle yukarı oynayan bir takım olmak istiyoruz. Ona göre takımımızı yapacağız. Yönetimimiz çok iyi, şehir futbol şehri. Tek yapmamız bu seneyi iyi şekilde bitirmek. Tabi ki iyi şeyler yaptık ama önemli olan ligin sonuna kadar devam ettirmek. Tek düşüncemiz bu.”

DENİZLİSPOR ÖRNEĞİ

Antalyaspor’un yakaladığı başarı hakkındaki soruya ise Rıza Çalımbay, “Biz bunu daha önce de Denizlispor ile yaptık. Bunları yapabiliriz. Burada yönetimin desteği önemli. Çok iyi yönetim olduğu için en büyük destek oradan geliyor. Taraftar da çok iyi. Takımların iyi ya da kötü olmasındaki en önemli şey yönetim. Yönetimin davranışı, yaptığı kadro, desteği önemli. Kötü günlerde daha sıkı sarılması, taraftar yönetim, futbolcular açısından çok önemli” sözleriyle yanıt verdi.

“ETO’O TAKIMDA EN ÜST SEVİYEDE GÖREV YAPIYOR”

Göreve geldikten sonra Antalyaspor’da oyun sistemi, antrenman programının gibi bir sürü değişiklik yaptığını dile getiren Çalımbay, Eto’o ile görüştüklerini ve yıldız futbolcuyu takıma yeniden kazandırdıklarını belirtti. Eto’o’nun takıma katkısından bahseden Çalımbay, “Biz bir sürü şey değiştirdik. Başta Eto’o ile konuştuk. Bizden önce Eto’o kadro dışıydı. Eto’o’yu tekrar kazandırdık takıma. Eto’o moral olarak, her anlamda, takımda en üst seviyede görev yapıyor. Takım kaptanı olarak çok büyük sorumluluk alıyor ve sorumluluğunu yerine getiriyor. Biz bunları değiştirdik ve faydasını gördük” dedi.

“ZOR PERİYOTA GİRİYORUZ”

Ligi ilk 10 takım içerisinde bitirmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, “Fenerbahçe ile 2 puan Galatasaray ya da başkasıyla ne kadar puan farkı var bakmıyoruz. Biz ilk 10 içerisinde olmak istiyoruz. Şimdi zor bir periyota gidiyoruz. Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş. Bizim buradan iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Tek düşüncemiz bu” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA AVANTAJLI”

Beşiktaş’ın bu sezonu şampiyon tamamlayacağını düşündüğünü belirten Çalımbay, “Bana göre Beşiktaş’ın şu anda büyük avantajı var. Beşiktaş’ın bu avantajı kaybedeceğini zannetmiyorum. Çünkü arkasında çok büyük taraftar var ve o taraftarla kolay kolay maç kaybetmez” dedi.

ETO’O GENÇLERE YARDIMCI OLUYOR

Antalyaspor’un başarısında golleriyle büyük katkı sağlayan takım kaptanı Eto’o, saha içi ve saha dışında davranışlarıyla da örnek oluyor. Antrenman günleri kulüp binasına gelişinde tesiste karşılaştığı personelle de sohbet eden Kamerunlu golcü Eto’o, takımın antrenman sahasından ayrılmasından sonra, genç futbolculara şut çalışması ve teknik bilgiler veriyor.