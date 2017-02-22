Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta 14 gol!

Şampiyonlar Ligi'nde akşam oynanan 2 mücadelede futbolseverler gole doydu. Manchester City Monaco'yu 5-3 yenerken, Atletico Madrid ise Leverkusen'i deplasmanda 4-2'lik skorla geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Manchester City, evinde Monaco’yu konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Manchester City 5-3 kazandı.

3-2 geriye düşen Pep Guardiola’nın ekibi, 70. dakikadan sonra bulduğu seri gollerle rakibini devirmeyi başardı.

Ev sahibi takımın gollerini Raheem Sterling, Sergio Agüero (2), John Stones ve Leroy Sane kaydetti. Konuk takımda goller Kylian Mbappe ve Radamel Falcao’dan (2) geldi. Kolombiyalı golcünün bir penaltı vuruşunu kaleci Caballero çeldi. Mücadelede tam 11 sarı kart çıktı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.

ALMANYA’DA ATLETICO ŞOV

Etabın bir diğer mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 4-2 yendi. Konuk takımın golleri Saul, Griezmann, Gamerio ve Fernando Torres’ten geldi. Leverkusen Karim Bellarabi ve Stefan Savic’in kendi kalesine gönderdiği golle skor bulabildi. Milli futbolcu Ömer Toprak Leverkusen’de 90 dakika forma giydi. Cezalı Hakan Çalhanoğlu ise oynamadı.

Leverkusen ve Atletico Madrid arasındaki rövanş 15 Mar Çarşamba günü İspanya’da oynanacak.