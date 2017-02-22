Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında 5 gol çıktı! Juventus, Portekiz'den İtalya'ya tur bileti cebinde giderken; Sevilla ile Leicester City noktayı Ada'da koyacak!

Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçlarında perde kapandı… Oynanan iki maçta da ağır basan takımlar sahadan galibiyetle ayrıldı. Juventus deplasmanda 10 kişilik Porto’yu 2-0’a geçerken, Sevilla da sahasında Leicester City’yi 2-1 yendi.

JUVENTUS 2 DAKİKADA BİTİRDİ!

Juventus, Porto’yu deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle geçti. Eski Galatasaraylı Alex Telles’in 27. dakikada çift sarı kartla oyun dışında kalmasıyla kontrol tamamen İtalyan devine geçti.

Porto direnirken, Juventus perdeyi 72’de geçti. 67. dakikada oyuna giren Pjaca takımını 1-0 öne geçirirken; oyuna 73’te giren Dani Alves de bir dakika içerisinde topla ilk buluşmasında topu filelere gönderdi: 2-0.

HER ŞEY İNGİLTERE’YE KALDI

Sevilla, Premier Lig’in son şampiyonu olan ancak bu sezon hayal kırıklığı yaratan Leicester City karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takım 14. dakikada Correa ile penaltıyı gole çeviremedi. 25. dakikada Sarabia, Sevilla’yı 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde Correa bu kez golle buluştu: 2-0.

73. dakikada ise geçen sezonun flaş ismi Jamie Vardy kariyerinin ilk Avrupa golünü kaydetti. Bu gol Leicester City’yi rövanş için umutlandırdı.

Bu iki maçın rövanşı 14 Mart Salı günü oynanacak.