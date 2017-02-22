Şenol Güneş tarihe geçecek

Beşiktaş yönetiminin bu sezon bitmeden nikâh tazelemeyi planladığı Şenol Güneş, yeni kontrata imza atmasının ardından 2021’e kadar takımın başında kalıp kulüp tarihine geçecek.

Beşiktaş, Şenol Güneş ile kontrat uzatma hazırlığında. Yönetim, olası şampiyonluğu beklemeyip bu sezon bitmeden tecrübeli çalıştırıcıya 4 yıllık yeni sözleşme teklif edecek. Güneş, bu öneriyi kabul ederse 2021 yazına kadar takımın başında kalacak ve böylece 6 sezon (1987-1993) siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan Gordon Milne ile kulüp tarihinin rekorunu paylaşacak. Geçen sezon başında 2+1 yıllığına Beşiktaş'ın başına geçen ve şampiyonluk hasretine son verip taraftarın gönlünde taht kuran Güneş'in, gündemdeki yeni sözleşmenin imzalanması durumunda 1 senelik uzatma opsiyonu taca çıkacak ve Haziran 2017'den itibaren 4 yıllık yeni kontrat devreye girecek. 64 yaşındaki başarılı teknik adama resmi teklifin Galatasaray derbisinden sonra iletilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarından Müjdat Gezen`e destek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan saldırıyı portesto etmek isteyen bir grup Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı, MGSM'ye giderek olayı protesto ettiler. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ ÇİFT KOLDAN

Beer-Sheva rövanşında Akhisar kadrosundan en az 5 değişikliğe gitmeyi düşünen teknik patron Şenol Güneş, İsrail'de alınan 3-1'lik skor avantajı ve pazartesi günkü G.Saray derbisi nedeniyle geniş çaplı rotasyon planlaması yaptı. Gökhan Gönül gibi bazı yorgun isimler dev randevu öncesi Avrupa mesaisinde dinlendirilecek. Atiba’yı riske edip etmeme konusunda kararsız olan Güneş, kaleci Fabri, Marcelo, Adriano, Babel ve gol makinesi Cenk'i 4 gün arayla oynanacak iki sınavda da ilk 11'de sahaya sürebilir. Akhisar maçında sakatlanan ancak takımla çalışmaya başlayan Quaresma derbiye hazır. Mitrovic de iyileşip TT Arena'da forma giyebilir.