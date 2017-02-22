Servet Yardımcı UEFA İcra Kurulu’na aday

UEFA Kongresi'nde TFF Başkan Yardımcısı Servet Yardımcı, UEFA İcra Kurulu'na seçilmek için tekrar aday oldu.

Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de 5 Nisan’da yapılacak olan 41. seçimli olağan UEFA Kongresi için adaylar belli oldu. 4 yıl boyunca UEFA İcra Kurulu’nda yer alacak adaylar arasında TFF Başkanvekili Servet Yardımcı’da var.

13 adayın başvuru yaptığı UEFA İcra Kurulu seçimlerinde 8 aday yönetime girebilecek.

Daha önce 2015 yılında da UEFA İcru Kurulu üyeleği için aday olan Servet Yardımcı ilk turda 23, ikinci turda ise 14 oy alarak seçimi kaybetmişti.

UEFA İcra Kurulu adayları şu şekilde:

Servet Yardımcı (Türkiye)

Zbigniew Boniek (Polonya)

Kairat Boranbayev (Kazakistan)

John Delaney (İrlanda)

Armand Duka (Arnavutluk)

David Gill (İngiltere)

Reinhard Grindel (Almanya)

Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi)

Elkhan Mammadov (Azerbaycan)

Karl-Erik Nilsson (İsviçre)

Kieran O’Connor (Galler)

Michele Uva (İtalya)

Michael van Praag (Hollanda)