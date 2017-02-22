Sivasspor biletleri bundan sonra 5 TL!

TFF 1'inci Lİg'de şampiyonluk yarışı veren Sivasspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında bütün tribün fiyatlarını 5 lira olarak belirledi.

TFF 1’inci ligde Denizlispor galibiyeti ile haftayı 38 puanla ikinci sırada kapatan Sivasspor, taraftar desteği sağlamak için farklı bir karara imza attı. Daha önce VIP 20, maraton 15 ve kale arkası 10 lira olarak belirlenen bilet fiyatlarında değişiklik yapan yönetim kurulu, seyirciye açık bütün tribünlerin bilet fiyatlarını 5 lira olarak değiştirdi. Pazar günü oynanacak maçın biletleri Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store’da ve passolig internet sitesinde satışa sunuldu. Sivasspor Store’de gişeler cumartesi akşamına kadar 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Maçın oynanacağı gün satış yapılmayacak. Passolig Kartı bulunmayanlar ise maç gününe kadar Sivasspor Store’dan kartlarını alabilecek.

Yeni 4 Eylül Stadyumu güney tribünü önündeki Passolig Kart gişeleri ise perşembe, cuma, cumartesi ve maç günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında satış yapacak. Eski fiyatlardan bilet alan taraftarlar ise kulubün davetlisi olarak VIP tribününden karşılaşmayı izleyecek. Kırmızı beyazlı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımızı taraftarlarımızın yalnız bırakmamasını ve yoğunluk yaşanmadan biletlerini hafta içi almaları önemle rica ederiz” ifadelerine yer verdi.