Trabzonspor ve Antalyaspor yeni yılda yenilmedi

Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynanan maçlarda yenilmeyip en fazla puan kazanan 2 takım, Antalyaspor ve Trabzonspor oldu.

Bu yıl oynanan 5 maçta lider Beşiktaş dahil olmak üzere 18 takımın 16’sı yenilgi gördü. Antalyaspor ile Trabzonspor ise yenilgi üzüntüsü yaşamadı. 5 haftada Antalyaspor ve Trabzonspor, 4’er galibiyet ve 1’er beraberlikle 13 puan topladı. Lider Beşiktaş 2017 yılındaki 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Antalyaspor ise deplasmanda Gaziantepspor’u 3-0, Osmanlıspor’u 2-1 yenerken, Atiker Konyaspor ile 1-1 beraber kaldı. Kırmızı beyazlılar, sahasında Alanyaspor’u 2-1, Kardemir Karabükspor’u da 1-0’la geçti.

ÇALIMBAY FARKI

Antalyaspor, bu 5 maçta attığı 9 gole karşılık kalesinde 3 gol gördü. Ligde ilk 6 haftayı 2 puanla son sırada tamamlayan Antalyaspor, Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle oynadığı 15 maçta 33 puan kazanıp 5’inciliğe yükseldi.