Tudor’un derdi bir değil

Galatasaray’ın, Ç.Rizespor maçında oynadığı futbol ve aldığı 1-1'lik sonuç sonrası ilk maçı olmasına rağmen spor medyasının tamamına yakını Igor Tudor'u idam sehpasına çıkardı. Türk spor basınının en sevdiği şey, bir maç ile asıp bir maç ile kahraman ilan etmesi. 90 dakikada ne kahraman olunur, ne de suçlu. Tudor, Karabük'ten, Galatasaray'a geçiş şekli ile Türk teknik direktör kulisinin hedefi haline geldi. Eski futbolcuların çoğu Tudor'u küçümseyerek, “Ne kariyeri ne geçmişi var? Neyini gördüler Galatasaray'ın başına geçirdiler” yorumlarını yapıyorlar. Bu sebepten dolayı Hırvat teknik adama karşı özellikle eski futbolcu işsiz teknik direktör dostu yorumcular kapsamlı bir saldırı içinde olacaklardır. Tudor'un ise sadece taktik sistem çalışarak başarılı olması gerçekten çok zor. Çünkü Galatasaray'da futbolu yönetenlerin etkisizliğinden dolayı futbolcuya dayalı bir düzen hâkim. Galatasaray'ın teknik direktör konusunda sürekli değişime gitmesinin asıl sebebi de aslında bu düzen.

İLK TECRÜBEYİ YAŞADI

Teknik direktör yiyen bu düzeni düzeltmeden Igor Tudor'un istediği adımları atması, uzun vadeli bir çalışma düzeni kurması imkânsız. Riekerink'ten bildiğiniz yatan bir takım aldı. Ne taktik ne sistem ne antrenman ne kondisyon futbolcuların keyfine göre yapılmış çalışma programının yerini hedefi olan bir strateji alacak. İşte bu geçiş sürecinin ne kadar zorlu olacağını Tudor, Bruma ile yaşadığı, ‘Hoş geldin' sorunu ile tecrübe etti. Galatasaray'ın futbol şubesi yönetilemiyor. Transferler anlamsız, yönetim stratejileri başarısız. Tudor ilk başta Florya'nın patronu olduğunu ispatlayarak Metin Oktay Tesisleri'ni tatil kampı ortamından kurtarmalı bir disiplin kazandırmalı. Tudor'a en büyük desteği takım kaptanı verebilir diyeceğim ama Selçuk İnan'ın öyle bir lider duruşu maalesef yok. Gizli kaptan Sneijder'ın kendisinin çok sevdiği Riekerink düzeninden sonra oluşan sisteme nasıl tepki vereceği ise merak ediliyor. 90 dakikaya bakıp Tudor'u eleştirilenler önce Galatasaray'ı tanımalı sonra ahkâm kesmeli.