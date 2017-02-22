UEFA Başkanı’nında şok itiraf! 32 binden fazla maç…

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yasadışı bahis ile yaptıkları mücadele ile ilgili çarpıcı rakamlar verdi.

Türkiye ve dünya futbol kamuoyunun en büyük problemlerden biri olarak gördüğü yasadışı bahis ve şike ile ilgili UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’den açıklama geldi. Habertürk’e konuşan ve konu hakkında oldukça çarpıcı rakamlar sunan Ceferin, şu değerlendirmede bulundu:

“Hep uyanık olmalıyız. UEFA'da kısa bir süre önce “Oyunu Koruma” adı altında bir birim oluşturduk. Bu birim, yolsuzluk ve şike ile daha etkili anlamda mücadele etmek adına oluşturuldu. Avrupa genelinde üye 55 ülkede yasa dışı bahis oluşumlarını saptamak için oluşturduğumuz denetleme ağıyla her yıl 32 binden fazla maçı gözlem altına aldık. Ancak bu işbirliğimizi üye ülkelerdeki adalet mekanizması ve polisle daha da geliştirmemiz şart. Çünkü bu anlamda devlet otoriteleri kadar güçlü değiliz. Bu bağlamda, sadece İnterpol ile birlikte çalışıyor olmamız da bu savaşı kazanmamız için yeterli olamaz.”

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Yasadışı bahis ve şike ile ilgili yapılan çalışmalarda ülkelerin de desteğini aldıklarını da belirten Ceferin, sözlerini şöyle tamamladı:

“UEFA, Avrupa futbolunun bütünlüğünü korumak için kendi bünyesinde finanse ettiği ve yine kendisi tasarladığı birtakım girişimlerde bulundu. Muhtemelen bizim, uluslararası bir firma olan Sportradar ile olan işbirliğimizi soruyor olabilirsiniz. Bu firma ile Avrupa genelinde her yıl yaklaşık 32 bin maçı gözlem altına alarak analiz ediyoruz. Bu müsabakalar, Avrupa kupaları ile birlikte her ülke bünyesindeki en önemli 2 lig ile kupa maçlarını kapsamaktadır. Bu sistem 2009'un temmuz ayından bu yana tamamen kullanımdadır. BFDS de (Bahis dolandırıcılığı algılama sistemi) muhtemel yasa dışı bahis hareketlerini tüm bahis pazarında hem maç öncesinde hem de maç sırasında yaptığı gözlemlerle mercek altına almaktadır.”