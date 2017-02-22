Vakıfbank 3-1 Eczacıbaşı VitrA / Maç özeti

CEV Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen iki temsilcimizin maçında gülen taraf Vakıfbank oldu

2017 CEV Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda yer alan temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, bir kez daha karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı’nda, oynanan maçtan 25-21, 25-14, 21-25 ve 25-15’lik setlerle 3-1 galip ayrılan VakıfBank oldu.

D Grubu’nda; temsilcilerimizden VakıfBank 14 puanla birinci, Eczacıbaşı VitrA 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarını 28 Şubat Salı günü yapacaklar. Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda, saat 16.30’da Almanya ekibi Dresdner SC’yi ağırlarken, VakıfBank deplasmanda, Uralochka-NTMK Ekaterinburg ile karşılaşacak.

Vakıfbank 3-1 Eczacıbaşı VitrA

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Dusan Hodon (SVK-Slovakya), Cor Van Gompel (NED-Hollanda)

Vakıfbank: Naz, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra, (Gizem (L), Gözde, Cansu)

Eczacıbaşı VitrA: Thaisa, Boskovic, Kosheleva, Adams, Ognjenovic, Larson, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Hande, Simge)

Setler: 3-1 (25-21,25-14,21-25,25-15)

Süre: 101 dakika (30′, 20′, 27′, 24′)