Valencia’dan Real Madrid’e darbe!

Real Madrid, erteleme maçında Valencia'ya deplasmanda 2-1 yenerek takipçileriye puan farkını açma fırsatını kaçırdı.

İspanya La Liga’da Valencia ile Real Madrid erteleme maçında karşı karşıya geldi. Mestalla’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak rakibine zirve yarışında büyük bir darbe vurdu.

Maçın 5. dakikasında Zaza ile 1-0 öne geçen Valencia, 9’da Orellana ile durumu 2-0’a getirdi. Real Madrid ise soyunma odasına giderken Cristiano Ronaldo’nun 44. dakikadaki golüyle umutlandı: 2-1.

İkinci yarıda ise takımlar skoru değiştiremedi. Real Madrid bir maç eksiliğiyle 52 puanla zirvede yer alırken, takipçileri Barcelona 51, Sevilla ise 49 puanda bulunuyor.

Valencia da aldığı galibiyet sayesinde tehlike hattıyla arasını açarak 26 puana yükseldi.

Real Madrid şiddetli fırtınadan ertelenen Deportivo maçına ise 26 Nisan’da çıkacak.