Yakın Doğu Üniversitesi paraşütte Dünya 2.’si

Yakın Doğu Üniversitesi, Litvanya Uluslararası Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Sporcusu olan Yrd. Doç. Dr. Umut Akçıl, Litvanya’nın Trakai kentinde düzenlenen Litvanya Uluslararası Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nda favori olarak gösterilen ve dünya sıralamasında ilk 25 içerisinde bulunan İngiliz, Amerikan ve ev sahibi Litvanyalı sporcuları geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. KKTC Milli Takımı Sporcuları ise 1.’lik ve 2.’lik elde etti. İlk iki gün yapılan resmi antrenman uçuşlarının ardından başlayan yarışma 5 gün boyunca zorlu hava koşullarında 10 round uçuş yapılarak tamamlandı. 10 round sonunda çok çekişmeli geçen yarışmada son ana kadar zirveden kopmayan KKTC Hava Sporlar Federasyonu Milli Takım Sporcularından Cemal Direkçi 1.’ci, YDÜ ‘lü sporcumuz Umut Akçıl ise 2.’lik elde etti.

Dünya sıralamasında ilk 100’e girdi

Milli takımda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Milli Sporcusu Yrd.Doç.Dr. Umut Akçıl çok az puanla 2.lik elde ederek gümüş madalya aldı. Bu yılın ilk uluslararası yarışmasında bu denli büyük bir başarıya imza atan sporcu Umut Akçıl Dünya ve Avrupa sıralamasında ilk 100’e girerek büyük bir yükseliş gösterdi. Umut Akçıl Türk Sporcular arasında ise geçen yıldan beri 100 sporcu içerisinde 1.sırada yer almayı sürdürüyor.

Hedef Estonya

Milli takım sporcusu Görkem Bulunç, Cemal Direkçi ve Yrd. Doç. Dr. Umut Akçıl 23-26 Şubat 2017 tarihlerinde Estonya’da düzenlenecek Uluslararası Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecek.