Zirvenin efendisi Beşiktaş

Lider Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin ikişer puan kaybettiği haftada, rakiplerinin bu ikramını geri çevirmedi, koltuğu sağlama aldı. Beşiktaş, zirvede tek başına...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kazanan Beşiktaş oldu. Bir önceki hafta ilk 4'te yer alan takımların birbirine yaptığı ikram ortada kalmış, büyük fırsatlar aynen iade edilmişti. Bu hafta Galatasaray'ın Rize'de, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de evinde berabere kalmasıyla bir anda 9 puanlık bir maça çıkan Beşiktaş, altın tepside sunulan bu şansı iyi kullandı. Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 7 ve Fenerbahçe'ye de 10 puanlık fark yapan Kara Kartal'da üçüncü yıldız ve şampiyonluk şarkıları ise şimdiden söylenmeye başlandı. Beşiktaş, Akhisar önündeki coşkulu futbolu ve yıldızlarının müthiş performansıyla rakiplerine gözdağı vermeyi de ihmal etmedi.

Yeni hocası Igor Tudor'la ilk sınavına çıkan Galatasaray ise Çaykur Rize engeline takıldı. Önemli yıldızlarından yoksun gittiği Rize'demaça coşkulu başlayan sarı-kırmızılı takım, sonunu getiremedi ve Özgür Çek'in müthiş frikik golüyle avantajı kaybetti. Liderin en yakın takipçisi Başakşehir ise ligde kalma savaşı veren Gaziantepspor'un katı savunmasını geçmeyi başaramadı. Abdullah Avcı'nın takımındaki düşüş sürüyor. Çıkış arayan Fenerbahçe ise yine kayıplardaydı. Kasımpaşa önünde pozisyon bulmadan maçı bitiren sarı-lacivertliler için şampiyonluk artık çok uzak. 4maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor ise Alanya kalecisi Haydar'ı geçemeyip, frene bastı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: PIERRE WEBO

Osmanlıspor'un 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Pierre Webo'un tek kişilik şovunu izledik bu hafta. Adanaspor maçında 1 gol atıp 4 de asist yapan Kamerunlu futbolcu, sezonun en görkemli performanslarından birine imza attı.

HAFTANIN TAKIMI: OSMANLISPOR

Perşembe gecesi zorlu Pire deplasmanında Yunanistan şampiyonu Olympiakos'a karşı müthiş bir mücadele ortaya koyan Osmanlıspor, üç gün sonra Adana deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: MUSTAFA REŞİT AKÇAY

Avrupa Ligi'nden dönüp zorlu Adana deplasmanında takımı 5 golle kazanırken, Mustafa ReşitAkçay hoca da başroldeydi. Tecrübeli çalıştırıcı ince dokunuşlar ve rotasyonla farkın oluşmasını sağladı.